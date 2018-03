Driehonderd bedrijven beloven „geen gedoe”

Ruim driehonderd bedrijven beloven plechtig om zonder dralen en tegenwerken consumenten die een beroep doen op garantie te helpen. Ze hebben zich achter de zogeheten Geen Gedoe Garantie geschaard. Dat initiatief is in het leven geroepen door de Consumentenbond en Thuiswinkel.org, bekend van het keurmerk voor webshops.

De organisaties besloten in actie te komen nadat uit onderzoek was gebleken dat consumenten vaak problemen ondervinden wanneer ze een beroep doen op productgarantie. „In de praktijk is het vaak lastig om zonder gedoe garantie te krijgen. Met onze campagne hebben we het onderwerp succesvol onder de aandacht gebracht van consumenten en ondernemers”, stelt directeur Bart Combée van de Consumentenbond.

De lijst van deelnemende bedrijven staat op de website van de bond. Daar is ook de Garantiechecker te vinden, een overzicht van consumentenrechten. Daarover ontstaat nog weleens verwarring. Een bekende misvatting is bijvoorbeeld dat je zonder bon kunt fluiten naar je garantie. Maar ook ander bewijs, zoals een bankafschrift, telt.