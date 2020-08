Driehoek Rotterdam overlegt over ongeregeldheden op Zuid

De Rotterdamse locoburgemeester en wethouder handhaving Bert Wijbenga (VVD) is verbaasd hoe het dinsdagavond op Zuid toch kon escaleren. Rellende jongeren daagden er de politie uit en richtten vernielingen aan. Om dit voor woensdagavond te voorkomen, is hij nu in overleg met politie en Openbaar Ministerie, de zogenoemde driehoek.

„De politie is alert en heeft goede contacten in de wijken op Zuid”, zei Wijbenga voordat hij het overleg in stapte. „Compliment hoe de Rotterdamse politie haar werk heeft gedaan. Er is een aantal mensen opgepakt en vastgezet in de politiecel.”

Rotterdam kreeg te maken met vergelijkbare ongeregeldheden als die waarmee andere plaatsen in het land te kampen hadden. Dinsdagavond verstoorden zo’n negentig jongeren de rust in de wijk Feijenoord. Het resulteerde in vijf arrestaties en de politie houdt er rekening mee dat het niet bij één dag blijft.

De jongeren stichtten brandjes en richtten vernielingen aan. De politie wist de rust rond middernacht te herstellen. Een jongen van 17 uit Gouda en een man van 22 uit Dordrecht werden aangehouden voor belediging, twee Rotterdamse jongens van 15 en 16 jaar voor brandstichting. Een 13-jarige jongen uit Rotterdam werd opgepakt voor vandalisme.

De politie deelde ook meerdere bekeuringen uit voor onder meer het verstoren van de openbare orde en van zo’n vijftig jongeren zijn de namen genoteerd.

„Meer dan de helft van de betrokkenen van dinsdagavond is in beeld gebracht. Met deze jongeren en hun ouders worden gesprekken gevoerd. Ook ontvangen zij een brief uit naam van de burgemeester waarin hun dringend wordt verzocht geen deel meer te nemen aan de ongeregeldheden”, aldus de politie woensdag.

De politie zegt geluiden op social media en op straat in de gaten te houden en waar nodig op te treden om escalatie te voorkomen.

Ook andere grote steden als Den Haag en Utrecht hebben de laatste tijd meer dan anders te maken met onrust door jongeren.