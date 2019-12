Driehoek had eerder moeten opschalen bij aanslag Utrecht

De burgemeester van Utrecht, de hoofdofficier van justitie en de districtschef van de politie, de zogenoemde driehoek, hadden bij de tramaanslag in maart van dit jaar sneller moeten opschalen. „Dit zou de crisisorganisatie hebben geholpen qua aandacht voor de maatschappelijke impact”, concludeert het COT. Dat is het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, dat onderzoek deed naar het handelen van de driehoek en alle hulpverleners op de dag van de aanslag.

Ook was eerder opschalen de communicatie tussen allerlei verschillende instanties ten goede gekomen. In de praktijk volgde eerst een overleg tussen burgemeester Jan van Zanen, de hoofdofficier van justitie en de hoogste chef van de politie.

„Parallel hieraan kan een GRIP 3 al worden opgestart”, concludeert het COT. Dan hadden de burgemeesters uit de regio gelijk kunnen aanhaken en ‘mee kunnen groeien in het incident’.

De politie is tevreden over de manier waarop ze heeft gereageerd op de aanslag in en rond een tram in Utrecht in maart dit jaar.

Uit een onderzoek van een interne commissie blijkt dat de politie snel en effectief heeft gehandeld; er was „slagkracht op het gebied van opsporing en interventie” en op straat bleef de rust bewaard. De informatie-uitwisseling had wel beter gekund, concludeert de commissie onder leiding van de Amsterdamse politiechef Frank Paauw.

„Deze evaluatie laat zien dat de investeringen die zijn gedaan - bijvoorbeeld op het gebied van opleiden, trainen en oefenen - hun vruchten afwerpen”, reageert de Utrechtse plaatsvervangend korpschef Henk van Essen.

De politie werkte met de speciale procedure ‘Manhunt’, een georganiseerde klopjacht op verdachten van wie een grote dreiging uitgaat.

Op het 24 oktoberplein in Utrecht komt een herinneringsplek ter nagedachtenis aan de tramaanslag in maart. „Een plek waar ruimte is voor verdriet en verbondenheid. Het ontwerp van deze plek verbeeldt de golf van ongeloof en verdriet die door de stad Utrecht ging na de tramaanslag”, aldus de gemeente.

Begin volgend jaar wordt begonnen met de inrichting van de herinneringsplek, die op 18 maart 2020 klaar moet zijn, precies een jaar na de aanslag.