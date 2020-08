Drie zittingsdagen voor tussenstand monsterproces Marengo

In de extra beveiligde rechtszaal van het justitieel complex op Schiphol gaat de Amsterdamse rechtbank vanaf dinsdag drie dagen lang verder met de geruchtmakende strafzaak Marengo. Het monsterproces, waarin in totaal zeventien verdachten figureren, draait om een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Hoofdverdachte is de 42-jarige Ridouan Taghi. Volgens justitie was hij, bijgestaan door enkele ‘adjudanten’, telkens de architect van het meedogenloze geweld.

Het proces bevindt zich nog altijd in een voorbereidende fase. De rechtbank hoopt aan het eind van het jaar aan de inhoudelijke behandeling te kunnen beginnen. Die gaat maanden duren, is de verwachting. De strafzaak wordt tot dusver geteisterd door een reeks incidenten, waaronder twee zeer ernstige: de moorden op de broer en de advocaat van de kroongetuige in het proces, Nabil B. Mede daardoor gaan de zittingen in Marengo gepaard met zware veiligheidsmaatregelen.

Ridouan Taghi en zijn veronderstelde rechterhand Saïd R. zijn lang voortvluchtig gebleven. Taghi kon eind vorig jaar in Dubai worden aangehouden. In februari volgde de arrestatie van R. in Colombia. Taghi is overgebracht naar Nederland, R. wacht in een Colombiaanse cel op zijn uitlevering. Twee broers van R. zijn eveneens verdachte in de zaak.

Taghi heeft zich tot dusver nog niet in de rechtszaal laten zien. Hij zit in voorarrest in de extra beveiligde inrichting in Vught. Zijn advocaat Inez Weski wil niet zeggen of haar cliënt voor de komende zittingsronde wel zijn opwachting gaat maken. Weski heeft op een eerdere zitting geprotesteerd tegen de volgens haar gewelddadige manier waarop de politie in Dubai Taghi heeft aangehouden. Zijn snelle overbrenging naar Nederland roept volgens haar tal van juridische vragen op.

Door de strafzaak Marengo is Taghi te boek komen te staan als de schrik van de Nederlandse onderwereld. Cruciaal onderdeel van de bewijsvoering in het proces is een enorme hoeveelheid geheime berichten via de telefoons van de verdachten onderling, gekraakt door specialisten van justitie. Daarin wordt onomwonden en soms met forse bloeddorst over moorden gesproken. De verklaringen van kroongetuige Nabil B. vormen de andere peiler van het bewijs.

Taghi speelt ook een rol in een parallel lopende, andere megazaak die om liquidaties draait. In dat dossier komt hij naar voren als opdrachtgever van moorden, die zouden zijn uitgevoerd door moordcommando’s van motorclub Caloh Wagoh. Formeel is Taghi (nog) geen verdachte in dat proces. Ook wordt naar hem gewezen als opdrachtgever in de zaak over de moord op advocaat Wiersum. Daarin zit een verre neef van Taghi vast.

In Marengo zijn onder meer de liquidaties van misdaadblogger Martin Kok en spyshophouder Ronald Bakker opgenomen. Ook is de vergismoord op Hakim Changachi onderdeel van de zaak. De dood van zijn vriend Changachi was voor Nabil B. naar verluidt een van de redenen over te lopen naar justitie en kroongetuige te worden.