Drie zetels voor PVV in Purmerend

De PVV heeft in Purmerend drie zetels gehaald. Het is voor het eerst dat de partij van Geert Wilders meedoet in de Noord-Hollandse gemeente.

Lijsttrekker Shirley Soenjoto wist de aandacht voorafgaand aan de verkiezingen nog op zich gericht, toen ze zei nog geen dossierkennis te hebben over Purmerendse politieke onderwerpen. Ze gaf aan dat dit na de verkiezingen wel zou komen. Verder stapte kandidaat voor de PVV Zayhira Simmons voor de verkiezingen op vanwege de focus op moslims van de partij.

Ook de SP ging in Purmerend overigens van nul naar drie zetels. Grootste partij is de Stadspartij, met zes zetels. Dat is minder dan bij de vorige verkiezingen, toen deze partij acht zetels kreeg. GroenLinks verdubbelde in Purmerend, van twee naar vier zetels.

D66 zag het aantal zetels afnemen van vijf naar vier en de Partij van de Arbeid van vier naar drie. De VVD handhaafde haar vier zetels en het CDA ging van drie naar vier. Leefbaar Purmerend 2001 en Ouderenpartij AOV Purmerend kregen drie zetels.