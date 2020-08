Drie voorwaardelijke boetes voor vakantieverhuur Amsterdam

In de eerste maand dat de gemeente Amsterdam in delen van de binnenstad een verbod hanteert op vakantieverhuur, zijn drie voorwaardelijke boetes van 50.000 euro uitgedeeld. Ze zijn voor bewoners die hun huis actief aanbieden op vakantieverhuursites. Ze hoeven het bedrag niet te betalen als ze de advertentie alsnog verwijderen.

Hoewel er aanzienlijk minder woningen te huur worden aangebonden in de gebieden waar dit niet meer mag, heeft nog lang niet iedereen zijn woning van de verhuurplatforms gehaald, constateert de gemeente. Veel advertenties staan op pauze of zijn geblokkeerd.

De gemeente wil met het verbod de leefbaarheid in de drukke binnenstad verbeteren. Wie zijn woning daadwerkelijk verhuurt, krijgt direct een onherroepelijke boete van 20.750 euro. Als er sprake is van een illegaal hotel waarbij twee of meer appartementen aan toeristen worden verhuurd, dan kan naast de boete ook een sluiting van drie maanden worden opgelegd.

Sinds 1 juli is het in Amsterdam verboden woningen te verhuren aan toeristen op de Wallen en in het zuidelijke deel van de grachtengordel, tussen de Amstel en de Leidsegracht. De gemeente controleert niet alleen op daadwerkelijke verhuur van woningen, maar ook op het actief aanbieden ervan. Handhavers hebben nog meer adressen in het vizier, waarschuwt de gemeente.

Ook in de rest van de stad gelden nieuwe regels voor vakantieverhuur. Zo mogen bewoners alleen nog verhuren met een vergunning en dan voor maximaal dertig nachten per jaar aan ten hoogste vier mensen tegelijk.