Drie verdachten vast voor dodelijke steekpartij Almere

De politie in Almere heeft drie mannelijke verdachten uit die stad aangehouden wegens betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in Almere afgelopen weekeinde. Zij zijn 24, 27 en 17 jaar, meldt de politie.

Tijdens een feest in een pand aan de Breskensweg werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een 26-jarige man doodgestoken op het parkeerterrein, waar eerst een vechtpartij was. Omstanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren.

Het ging om een besloten feest. De politie deed een oproep aan getuigen zich te melden, aangezien er veel omstanders waren en meerdere mensen hebben gefilmd.