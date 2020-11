Drie verdachten vast in groot onderzoek naar synthetische drugs

In Limburg en Brabant heeft de politie maandag negen huizen en drie bedrijfspanden doorzocht in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs. Drie verdachten zijn aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De hoofdverdachte is een 58-jarige man uit Venlo, de andere twee zijn een 34-jarige verdachte uit Ospel en een 41-jarige verdachte uit Aarle-Rixtel.

Het onderzoek begon in april in Venlo, waar rond een rijtjeswoning een sterk chemische geur hing. In de woning werden onder meer vijf zwarte plastic zakken aangetroffen met daarin zo’n 200 kilo grondstof voor synthetische drugs.

Politie, FIOD, Defensie en het OM doorzochten maandag woningen in Venlo, Aarle-Rixtel, Tungelroy, Tegelen, Eersel en Wellerlooi. De drie doorzochte bedrijfspanden bevinden zich in Asten, Altweerterheide en Kessel. In Asten werd een niet werkend drugslab gevonden, samen met twee vuurwapens en munitie. Op een andere locatie is een hennepdrogerij aangetroffen en is beslag gelegd op henneptoppen.

Bij de doorzoekingen zijn diverse zaken in beslag genomen. Het gaat onder meer om administratie, mobiele telefoons, verdovende middelen (amfetamine) en hardware voor de productie van en afval van synthetische drugs. Ook zijn dure horloges en is ruim een halve ton aan contant geld in beslag genomen. Daarnaast zijn tijdens de doorzoekingen diverse personenauto’s, een busje met aanhanger en een boot met trailer afgevoerd.

De hoofdverdachte uit Venlo is eerder voor drugsgerelateerde zaken veroordeeld, zo kreeg hij zes jaar celstraf in België en negen jaar in Duitsland. Het OM verdenkt hem ook van het jarenlang witwassen van grote geldbedragen. Hij communiceerde met de medeverdachten via versleutelingsdienst EncroChat. De verdachten waanden zich onbespied door politie en justitie en communiceerden vrijuit, stelt het OM.

De verdachten worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch.