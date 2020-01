Drie verdachten moord op man Den Hoorn blijven vast

De twee mannen en een vrouw die worden verdacht van de ernstige mishandeling en het doden van een 59-jarige man in zijn woning in Den Hoorn begin 2018, blijven nog steeds vastzitten. De drie zitten al twintig maanden in voorlopige hechtenis. Een zoveelste verzoek van haar advocaat om Daniëlle van H. (45) voorlopig vrij te laten, wees de rechtbank in Den Haag opnieuw af.

De rechtbank erkende vrijdag tijdens de driemaandelijkse inleidende zitting dat het proces lang duurde, maar wees erop dat de inhoudelijke behandeling nu is gepland van 26 tot en met 28 mei.

Geen van de verdachten heeft bekend het slachtoffer Wil Vogelaar te hebben doodgestoken. Ze wijzen naar elkaar. Het slachtoffer had een broze gezondheid en werd dood gevonden. Hij was ernstig toegetakeld, met tape vastgebonden en had twee messen in zijn rug. Zowel de verdachten als het slachtoffer zaten in het drugscircuit.

Van H. huilde tijdens de zitting. Ze zit er volgens haar advocaat „helemaal doorheen, de energie is eruit en ze ontwikkelt een maagaandoening”. De Delftse heeft het volgens hem onder meer zwaar, omdat ze het contact met haar twee kinderen mist.

Voorlopige hechtenis is volgens de advocaat niet bedoeld om te straffen. Hij wees er ook op dat het voorarrest van Van H. al in de buurt komt van de straf die de rechtbank haar mogelijk zou kunnen opleggen voor diefstal met geweld met de dood tot gevolg.

Maar de rechtbank volgde het verzet van het Openbaar Ministerie tegen de vrijlating en sloot medeplichtigheid aan het levensdelict niet uit.