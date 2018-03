Drie tieners winnen voorkeurszetel

Zeker drie zeventienjarigen hebben genoeg stemmen gekregen om in een gemeenteraad te komen. Linde van Dijk (Gemeente Belang Kampen), Tom de Nooijer (SGP Oldebroek) en Thirsa van der Meer (CDA Aalsmeer), kregen genoeg voorkeursstemmen. Vanwege hun leeftijd mogen ze echter nog niet in de raad. Pas op hun achttiende verjaardag komen ze in aanmerking.

Tijdens de campagne had Gemeente Belang Kampen de Amsterdamse rapper Massih Hutak ingeschakeld om jongeren naar de stembus te krijgen.

Minderjarigen mogen kandidaat staan bij gemeenteraadsverkiezingen, maar als ze worden verkozen, worden ze gepasseerd als de nieuwe raad wordt samengesteld. Hun plaats gaat naar de volgende op de lijst. Als er een plek in de fractie vrijkomt en ze zijn inmiddels achttien, mogen zij alsnog de raad in.

Meer jongeren waren kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. De veertienjarigen Simon van de Moosdijk (Gemeenschapslijst Someren-Eind) en Isis Bloemsma (Voor Tilburg) werden niet verkozen. Ook Feline van Doorn (17, PvdA Barendrecht), Ruben Claus (17, CDA Brunssum), Floris Roggekamp (17, VVD Dordrecht) en Bente Ferwerda (17, GroenLinks Wormerland) kregen niet genoeg stemmen. In Huizen stonden drie jongeren op het stembiljet, maar Django Wagenaer (17, D66), Ramiro Snackey (17, GroenLinks) en Dagmar Doorn (ChristenUnie, op verkiezingsdag 18 geworden) werden niet verkozen. Wietse Dijck (17, PvdA Dongen) dong ook tevergeefs mee.

De oudste kandidaat van het land is ook niet verkozen. De honderdjarige Rie Lensen-de Graaff was lijstduwer voor het CDA in Nijkerk.