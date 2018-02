Drie stemhulpen helpen kiezer op weg

Stemhulpen op internet zijn bij veel kiezers populair. Volgens eerder onderzoek van de Universiteit van Amsterdam raadpleegt ongeveer 40 procent van de stemgerechtigden zo’n tool. Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst, zijn de stemhulpen weer paraat.

Wie nog niet weet welke politieke partij welke standpunten heeft over lokale kwesties, kan terecht bij KiesKompas, Stemwijzer en MijnStem. Ze hebben voor meer dan 140 gemeenten stemhulpen samengesteld. Onderwerpen die vaak terugkeren in de stellingen waarop mensen kunnen reageren zijn leefbaarheid, asielzoekers, milieuregels, veiligheid, zorg en infrastructuur.

Bij de Stemwijzer van ProDemos hebben 44 gemeenten zich ingeschreven. Op een totaal van 380 gemeenten per 1 januari lijkt dat niet veel. Maar bij ProDemos zijn ze tevreden. „Ja hoor. Het zijn er zelfs meer dan vorige keer”, zegt een woordvoerster.

De Stemwijzer is in Nederland gebruikt voor alle soorten verkiezingen. Het is een van de meest gebruikte internetapplicaties in verkiezingstijd. Bij de parlementsverkiezingen van 2012 werd deze stemhulp door ruim 4 miljoen geraadpleegd.

Kieskompas werd in 2006 opgericht door politicoloog André Krouwel, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De stemhulp werkt samen met dagblad Trouw. Kieskompas is ook internationaal actief. Sinds 2006 hebben ruim 45 miljoen mensen in meer dan vijftig landen een van de Kieskompassen ingevuld. Voor de komende raadsverkiezingen heeft Kieskompas voor 35 gemeenten een stemhulp gemaakt. Uiterlijk 21 februari moeten ze allemaal online zijn.

Bij MijnStem die vier jaar geleden nog De Stem Van heette hebben zich 64 gemeenten gemeld. Op deze stemhulp komen 20 tot 25 stellingen aan de orde. Anders dan bij de andere stemhulpen heeft MijnStem een zogeheten slider. De potentiële kiezer kan een digitaal schuifje heen en weer bewegen op 100 puntenschaal. Eens/oneens/weet niet laat weinig ruimte voor nuance, vinden ze bij MijnStem. De slider levert meer precieze resultaten op.

MijnStem lanceert niet alle stemhulpen in een keer, maar voegt de komende tijd elke dag enkele gemeenten toe. Voorafgaand aan de Kamerverkiezingen van maart vorig jaar maakten 2,1 miljoen mensen gebruik van MijnStem. De stemhulp werkt nauw samen met de nieuwssite Nu.nl.