Drie provincies willen af van ov-contract met Keolis

Gelderland, Flevoland en Overijssel willen af van een contract waarin een deel van het busvervoer in de drie provincies is gegund aan het ov-bedrijf Keolis. Dat is dinsdag te lezen op de website van provincie Gelderland. „Na juridisch onderzoek hebben de provincies geconstateerd dat bij de aanbesteding door Keolis opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt”, zo staat er als reden voor de voorgenomen ontbinding.

De provincies stellen dat „integer handelen, een eerlijk speelveld en je aan de regels houden basisprincipes zijn waar niet aan getornd mag worden”. Welke onjuiste informatie is verstrekt, wordt niet genoemd.

De zogenoemde concessie IJssel-Vecht gaf Keolis het recht om het busvervoer te verzorgen in delen van de drie provincies. Zo zou dat voor de Veluwe en Midden-Overijssel ingaan vanaf 13 december 2020, voor Lelystad per 4 september 2021 en voor IJsselmond per 10 december 2023.

In een reactie zegt Keolis „met grote teleurstelling kennis te hebben genomen van het besluit”. Het bedrijf zegt vol vertrouwen te zijn geweest over een goede afloop, „juist door openheid te hebben geboden en in te hebben gezet op herstel”.

De provincies zeggen dat bij hen de reiziger vooropstaat en dat ze daarom werken aan noodmaatregelen om het busvervoer vanaf december te laten doorgaan. Dat wordt nu onderzocht. De situatie rondom dit contract met Keolis levert volgens hen „op dit moment geen belemmering op voor andere lopende concessies” met het vervoersbedrijf.