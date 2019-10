Drie provincies komen boze boeren tegemoet

Een aantal provincies heeft het stikstofbeleid nog voor de invoering ervan weer losgelaten onder druk van demonstrerende boeren maandag. In Drenthe en Overijssel ging het provinciebestuur in op de eisen van de demonstrerende boeren. De provincie Gelderland gaat samen met de boeren nieuwe stikstofregels opstellen. Het protest in Groningen liep korte tijd uit de hand. Vrijdag ging Friesland al overstag: ook daar werd onder druk van de actievoerders als eerste besloten een streep te zetten door de stikstofregels.

Nog geen week geleden kwamen de twaalf provincies nieuwe regels overeen over de uitstoot van stikstof. Provincies geven alleen vergunningen af voor activiteiten die niet leiden tot meer stikstofbelasting voor de omgeving. Te hoge concentraties stikstofverbindingen, zoals ammoniak van de landbouw en stikstofoxiden van wegverkeer en industrie, kunnen schade aan de natuur veroorzaken.

Wie een vergunning wil, moet de stikstofuitstoot beperken of zorgen dat de uitstoot van een andere bron daalt. Daaraan zitten echter veel haken en ogen. De boeren zijn boos, omdat zij hun ruimte voor toekomstige uitbreiding door de nieuwe regels ingeperkt zien.

De acties waren maandag stevig. In Groningen forceerden boze actievoerders de deur van het provinciehuis en drongen ze het gebouw binnen. De Mobiele Eenheid is nu nog in de stad aanwezig om het boerenprotest verder ordelijk te laten verlopen. Ook in Utrecht was de sfeer grimmig; boeren blokkeerden de toegangsweg naar het provinciehuis. De provincie heeft de stikstofplannen niet ingetrokken.

De acties zijn overigens nog niet van de baan: Dinsdag voeren boeren in Limburg actie bij het gouvernement in Maastricht en woensdag willen ze met hun tractoren demonstreren in Bilthoven tegen de uitkomsten van de stikstofmetingen van het RIVM. Ook zijn ze van plan opnieuw naar Den Haag te trekken.