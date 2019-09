Drie personen vast voor dood man na ‘healing’

De politie heeft drie personen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van een man na een zogenoemde ‘healing’ in IJzendijke in Zeeuws-Vlaanderen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De politie vermoedt dat het slachtoffer tijdens de healing in de nacht van dinsdag op woensdag opiaten had gebruikt.

De man was onwel geworden en door bekenden van hem naar het ziekenhuis in Oostburg gebracht. Voor de deur van het ziekenhuis werd hij door personeel gereanimeerd. De man werd daarna met een traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Gent (België). Daar is hij overleden.

Onder de drie personen die zijn aangehouden, is een 36-jarige man uit Terneuzen. Over de identiteit van de twee andere verdachten kon het OM nog niets zeggen.