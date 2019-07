De politie in Limburg heeft drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ontstaan van de woningbrand in Panningen maandagavond. Bij de brand raakte een persoon gewond. Die is met eerste- en tweedegraads brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer meldde rond 00.15 uur in de nacht van maandag op dinsdag de uitslaande woningbrand aan Zelen in Panningen onder controle te hebben. De woning, een boerderij, is afgezet in verband met instortingsgevaar.