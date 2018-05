Drie partijen onderzoeken aanvaring pont

Drie partijen onderzoeken wat er zondag is gebeurd toen een pont op het IJ achter Amsterdam Centraal Station tegen de kade botste. Volgens een woordvoerster van vervoersbedrijf GVB, dat de veren beheert, kijken zowel de leverancier van de pont als die van de techniek en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de vraag hoe de aanvaring kon gebeuren.

Dertien mensen raakten door de botsing gewond. Een opvarende liep een gebroken pols op en een zwangere vrouw moest voor controle naar het ziekenhuis. De anderen kwamen er met lichte verwondingen vanaf.

De pont is voorlopig uit de vaart gehaald. Het vermoeden bestaat dat de linkerschroef kapot is. Een blaastest bij de schipper wees uit dat er geen alcohol in het spel was.

Volgens de zegsvrouw lijkt de schade aan zowel de pont als de kade mee te vallen. Hier wordt echter nog wel nader onderzoek naar gedaan.

De Maatschappij Voor Beter OV wil dat de ILT ook kijkt naar de veiligheid van de veerdiensten in Amsterdam. Volgens de reizigersorganisatie zijn er de laatste tijd meer incidenten geweest waarbij ponten hard tegen kades aanvoeren. Ook zou een veerpont midden op het IJ stuurloos zijn geraakt. „Omdat dit ongeval er eentje is in een langere reeks van incidenten, moet de slotsom luiden dat het GVB niet in staat is gebleken zelf de veiligheid van zijn veerdiensten te waarborgen”, schrijft oprichter Rikus Spithorst op de website van de organisatie.

Een woordvoerder van de ILT laat weten dat er nader onderzoek wordt gedaan naar het incident van zondag „in relatie tot eerdere incidenten” met de IJ-veren in de hoofdstad. Hoe lang dit in beslag neemt, kon hij niet voorspellen.