‘Drie Nederlanders besmet met dengue door tijgermug in Frankrijk’

Al drie Nederlanders zijn in Frankrijk besmet geraakt met de infectieziekte dengue (knokkelkoorts). Ze zijn gestoken door een tijgermug, meldt het platform Stop invasieve exoten.

Vorige maand liep een Nederlandse vrouw de ziekte op in Zuid-Frankrijk, na een prik van zo’n exotische mug. Volgens het platform was het voor het eerst dat een Nederlander in Europa hiermee besmet is geraakt. Maar nu blijkt volgens Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform, dat ook een mannelijk familielid dengue had opgelopen. Daarnaast raakte een andere Nederlandse vrouw besmet deze zomer, in de Ardèche.

Dengue wordt overgedragen door de uit Azië afkomstige tijgermug, die door de import van gebruikte banden inmiddels in grote delen van zuidelijk Europa voorkomt. Infectie met het virus kan leiden tot koorts, heftige hoofdpijn, pijn in spieren, botten en gewrichten, huiduitslag en overgeven. In een aantal gevallen verloopt de ziekte veel ernstiger en kan infectie leiden tot de dood.

Het platform vindt dat de Nederlandse overheid reizigers naar Zuid-Europa moet waarschuwen voor de kans op besmetting en voorlichting moeten geven over preventieve maatregelen. „Er doen zich in Zuid-Europa al jarenlang uitbraken voor van dengue, zika en chikungunya, allemaal ziekten die worden overgebracht door de tijgermug. Ondanks een eerder verzoek, weigert de Nederlandse overheid nog steeds om reizigers naar Zuid-Europa daar actief op te wijzen”, aldus Reinhold.