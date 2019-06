Drie nabestaanden over jacht op verdachten MH17-ramp

Justitie vervolgt vier mannen voor hun betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17, bleek woensdag. Wat vinden nabestaanden, die in Nieuwegein door het onderzoeksteam werden ingelicht? Drie reacties.

Hans de Borst, verloor zijn dochter Elsemiek bij de MH17-ramp:

„Ik ben blij met deze eerste stap naar gerechtigheid. Het is een mooie tussenstand. Het lucht me op dat nu in ieder geval vier verdachten worden vervolgd. Maar we zijn er nog lang niet. Als volgend jaar in Nederland de rechtszaak plaatsvindt, zal ik daar met regelmaat naartoe gaan. Slachtoffers krijgen ook spreekrecht.

Ik ben opgevoed met normale normen en waarden. Het onderzoeksteam JIT straalt die ook uit. Dat team werkt in alle stilte hard aan deze zaak. Het JIT geeft niet op. Rusland houdt zich helaas niet aan die normen en waarden. Dat land bedenkt allerlei theorieën om de schuld van zich af te schuiven. Maar mensen die schuldig zijn aan massamoord mogen niet vrijuit gaan. Ik ga ervan uit dat de pro-Russische separatisten per ongeluk het burgertoestel hebben neergehaald. Al kun je Oekraïne ook verwijten maken. Dat land heeft ten tijde van de oorlog in Oost-Oekraïne immers het luchtruim niet gesloten voor passagierstoestellen.

Ze zeggen wel eens dat rouw in fasen komt. Nou, wij hebben lang gewacht voordat we sowieso met verwerking startten. Alles wat niet normaal is, is bij de MH17-ramp gebeurd. Misschien is het nieuws van vandaag een klein stapje op de weg van rouwverwerking. Ik kan nog steeds boos en verdrietig worden. Sommige dagen voel ik me waardeloos.”

Vier verdachten MH17, proces start in maart

Robbert van Heijningen, verloor zijn broer Erik (54), diens vrouw Tina (49) en hun zoon 17-jarige zoon Zeger):

„Ik vond de bijeenkomst voor nabestaanden schokkend. Ik voel me nu alsof het een paar dagen na de ramp is. Ik ben blij dat Justitie er ten volle van overtuigd is nu voldoende bewijzen te hebben verzameld tegen vier verdachten. Het is buitengewoon pijnlijk dat nu vaststaat dat de MH17-ramp geen ongelukje was. Dat raakt me heel diep. Ik had lang de stille hoop dat het afvuren van de Bukraket een misverstand was. Dat de waarheid anders is, maakt me verdrietig.

Het vliegtuig is bewust neergehaald, al is niet duidelijk of de betrokkenen wisten dat het om een burgertoestel ging. Niet voor niets worden de vier verdachten aangeklaagd voor moord. Als je bewust een raket richt op een vliegtuig, weet je dat de kans bestaat dat er slachtoffers vallen.

Overduidelijk is ook geworden dat er een Russische connectie is met de ramp. Een van de vier verdachten heeft in de periode voorafgaand aan de ramp de Russen gevraagd om luchtsteun voor de strijd in het oosten van Oekraïne. Daarvan heeft het onderzoeksteam JIT fragmenten laten horen. Hopelijk wordt ook ook nog eens duidelijk wie precies op de knop heeft gedrukt.”

Piet Ploeg, verloor bij de MH17-ramp zijn broer Alex, schoonzus Edith en hun 21-jarige zoon Robert:

„Steeds duidelijker wordt dat Rusland een rol heeft gespeeld bij het neerhalen van vlucht- MH17. Rusland, Rusland, Rusland, dat land duikt telkens op in het hele verhaal.

De vier namen die het onderzoeksteam JIT nu openbaar maakt, zijn al vaker genoemd. Maar nu heeft justitie blijkbaar onweerlegbaar bewijs dat deze mannen betrokken zijn bij het afschieten van de Buk-raket. Dat nog niet precies duidelijk is wie de knop heeft ingedrukt, vind ik niet zo heel erg. Het moet een onderknuppel geweest zijn. Het gaat erom dat de bevelsstructuren worden blootgelegd. De keten moet in beeld komen, de sleutelfiguren moeten worden vervolgd.

Het is goed dat er volgend jaar een rechtszaak komt. Ik ben blij dat die trein gaat rijden en niet meer stopt. Het kabinet zou in actie moeten komen tegen Rusland. Niets doen is geen optie. Wat de regering precies moet doen? Dat weet ik niet, ik ben geen minister of diplomaat.

Of het nieuws van woensdag me helpt bij de rouwverwerking? Ik kan daar nog steeds geen antwoord op geven. Vraag het me over tien jaar nog eens. Het kan in ieder geval niet zo zijn dat mensen die zo’n driehonderd mensen hebben vermoord, daar mee weg komen. Dat zou mijn begrip te boven gaan.”