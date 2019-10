Drie mensen vast voor aanrijding Deventer

Drie mensen zitten vast vanwege het aanrijden van vijf voetgangers in Deventer zondag. Dat meldt een politiewoordvoerder. Naast de 37-jarige chauffeur zitten ook een 38-jarige en 42-jarige man uit Deventer vast. Of de laatste twee verdachten ook in de auto zaten, onderzoekt de politie nog.

Het onderzoek is volgens de politie nog in volle gang. De verdachten worden verhoord en ook getuigen worden ondervraagd over de aanrijding. De politie gaat uit van opzet, maar over het motief kon de woordvoerder nog niets zeggen.

Zondagochtend om 05.30 uur reed de verdachte in het centrum van Deventer op voetgangers in. Vier van de vijf gewonden moesten naar het ziekenhuis. Aan het incident ging een ruzie vooraf.