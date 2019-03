Drie mensen komen om door aanrijding

Door een verkeersongeval op de N271 bij Well in Noord-Limburg zijn zondagmiddag drie inzittenden van een auto om het leven gekomen. De auto kwam tegen een boom tot stilstand na een aanrijding met een andere personenauto. De bestuurster van deze auto is door de politie aangehouden.

Het ongeval gebeurde rond 15.40 uur. De hulpdiensten sloegen groot alarm. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en verwacht hier de komende uren nog mee bezig te zijn. Daarom blijft de N271 voorlopig nog afgesloten.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet vastgesteld.