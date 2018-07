Drie bewoners van een seniorencomplex in Zwijndrecht zijn in het ziekenhuis opgenomen na een brand in de instelling. Ze hebben rook ingeademd. Drie anderen zijn ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel, meldde de veiligheidsregio. Het complex werd gedeeltelijk ontruimd.

De brand woedde in een keuken op de vijfde etage van het gebouw aan het Hoofdland en was snel onder controle. In het pand is een woonzorgcentrum gevestigd. Er zijn ook seniorenappartementen waar mensen zelfstandig wonen.