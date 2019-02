De politie is op zoek naar drie mensen na een schietpartij in het Limburgse Heerlen. Er is een Burgernet-actie opgezet om twee mannen en een vrouw te vinden. Een van de mannen draagt een opvallende witte broek met rode bies.

Over de rol van deze mensen bij de schietpartij aan de Hofstraat is niets bekendgemaakt. Ook heeft de politie nog niets laten weten over mogelijke slachtoffers.