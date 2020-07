Drie mannen vast wegens cocaïnevangst van 900 kilo in Breda

In de gemeente Breda is deze week een vrachtwagen met daarin 900 kilo cocaïne onderschept door de landelijke eenheid van de politie. Drie mannen zijn dinsdag opgepakt en zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Breda, meldt het Openbaar Ministerie.

De rechter-commissaris heeft besloten het voorarrest met veertien dagen te verlengen. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het OM wil daarom verder geen mededelingen doen, ook niet over de leeftijden en de woonplaatsen van de verdachten.

Volgens gegevens van de Jellinek-kliniek kost cocaïne gemiddeld 50 euro per gram Dat maakt dat deze vangst een straatwaarde had van ongeveer 45 miljoen euro.