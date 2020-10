Drie mannen vast voor 1100 kilo vuurwerk in auto en container

Drie mannen van 16, 19 en 55 jaar zitten vast nadat de politie in een container en twee personenauto’s 1100 kilo illegaal vuurwerk en een vuurwapen had aangetroffen. De drie werden in de regio Utrecht aangehouden nadat het milieuteam van de Landelijke Eenheid van de politie op dinsdagavond het vuurwerk in beslag had genomen in het Gelderse Vuren.

Vrijdag werden de drie mannen voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die besloot dat de drie 14 dagen langer vast moeten blijven.

Op de handel en het bezit van illegaal vuurwerk staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar.