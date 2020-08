Drie mannen uit Ooltgensplaat vast voor mishandeling met hakbijl

Drie mannen uit Ooltgensplaat (Zuid-Holland) zijn zondag aangehouden voor het aanvallen van een 41-jarige man uit Oegstgeest met een hakbijl. Het slachtoffer is met zware verwondingen opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis.

Het incident was vrijdagavond op een parkeerplaats aan de Steigerdijk in Ooltgensplaat. Het slachtoffer gebruikte zijn arm als afweermiddel tegen de drie mannen met de hakbijl. Daardoor was die arm op verschillende plekken doorboord. Verder bleek in het ziekenhuis dat de man ook zijn ellepijp en spaakbeen had gebroken.

De drie verdachten (22, 28 en 32 jaar) worden verdacht van doodslag. Ze worden woensdag voorgeleid aan de officier van justitie. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het incident.