Drie mannen opgepakt om smokkel met drone bij gevangenis

In de buurt van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Krimpen aan den IJssel zijn donderdagavond drie mannen opgepakt die met een drone een pakketje de gevangenis binnen wilden smokkelen. De verdachten komen uit Rotterdam en Ridderkerk en zijn 32, 36 en 41 jaar. In het pakketje zaten drugs en een telefoon. Voor wie de lading bestemd was, is niet bekendgemaakt.

Het lukte niet om het pakketje te droppen. Daarop werd de drone teruggevlogen, wat werd opgemerkt door agenten. De man die de drone bestuurde werd direct aangehouden. De andere twee sloegen op de vlucht, maar werden later alsnog gepakt. Een politieagent leende daarvoor een fiets van een voorbijganger.