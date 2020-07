Drie mannen in Amsterdam aangehouden voor cocaïnehandel

Drie mannen van 39, 41 en 42 jaar zijn in Amsterdam-West aangehouden voor cocaïnehandel. De politie deed afgelopen woensdag een inval in een huis in de Lederambachtstraat en vond daar rond de 180.000 euro en 10 kilo cocaïne.

Ook werden in de woning verpakkingsmaterialen en versnijdingsmiddelen gevonden. De drie verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De recherche sluit meerdere aanhoudingen in het onderzoek naar de cocaïnehandel niet uit. Het onderzoeksteam gaat een rapportage maken zodat de woning op last van de gemeente kan worden gesloten.