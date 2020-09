Drie mannen gepakt na vondst wapen bij rechtbank Schiphol

Drie mannen zijn maandagmiddag aangehouden in de buurt van het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp na de vondst van een wapen bij een van hen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. De twee Amsterdammers van 21 en 24 en een 28-jarige man uit Duivendrecht werden tijdens een controle op de Duizendbladweg gefouilleerd. Daarbij bleek dat de man uit Duivendrecht een vuurwapen onder zijn kleding droeg.

Toen marechaussees het voorwerp wilden controleren waarop ze waren aangeslagen, vluchtte de man en zagen marechaussees dat hij iets in de sloot gooide wat op een vuurwapen leek. Dat is later ook teruggevonden in het water.

De drie mannen zijn aangehouden. Inmiddels zijn de verdachten uit Amsterdam weer vrij. De man uit Duivendrecht blijft nog vast zitten, aldus de marechaussee.