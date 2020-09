Drie mannen aangehouden voor stelen 2800 kilo koper

De politie heeft maandag drie verdachten aangehouden die 2800 kilo gestript koperdraad probeerden te verzenden naar Engeland. Het gaat om een Nederlander van 48 jaar uit Amsterdam en twee Bulgaren van 36 en 57 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. De koperdraad is waarschijnlijk gestolen van een Nederlandse netbeheerder.

De lading koper werd ontdekt bij een transportbedrijf in Veenendaal, dat niets met de misdaad te maken heeft. Hier zag de douane de partij koperdraad staan. Het zou gaan om een lading afval voor transport, maar de papieren waren niet in orde. De douane lichtte de politie in, toen bleek dat de lading koperdraad verder aangevuld zou worden. De drie verdachten kwamen vervolgens met een bestelbus en nog drie bakken koperdraad aanrijden. Omdat de mannen niet konden aantonen hoe zij aan de koperdraad kwamen, werden het koper en de bestelbus in beslag genomen.

De Nederlandse man bleek na aanhouding internationaal gesignaleerd te staan. Hij moet in België nog vijf jaar de cel in voor diefstal.