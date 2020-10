Drie mannen aangehouden voor ernstige mishandeling in Beverwijk

De politie heeft zondagavond in Beverwijk drie verdachten aangehouden voor het ernstig mishandelen van drie mannen op een parkeerterrein aan de Parallelweg. Twee van hen hielden daar ernstig hoofdletsel aan over, meldt de politie. De slachtoffers zijn 22, 40 en 45 jaar oud. Over de toedracht van de mishandeling is niets bekendgemaakt.

De politie ging in eerste instantie ter plaatse omdat er een steekpartij zou zijn geweest op het parkeerterrein, maar dat bleek niet te kloppen. Er was een grote menigte aanwezig. Volgens een politiewoordvoerder ging het waarschijnlijk om mensen die net uit de Bazaar in Beverwijk kwamen.

Een groep van zo’n dertig mensen belaagde een auto die wegreed toen de politie arriveerde. De twee inzittenden van het voertuig werden aangehouden. Volgens getuigen waren zij betrokken bij de mishandeling, die kort daarvoor had plaatsgevonden. Een derde verdachte werd later opgepakt.

De verdachten zijn een 29-jarige man uit IJmuiden, een 31-jarige man uit Krommenie en een man van 52 jaar oud uit Zaandam. De drie zitten vast voor verder onderzoek. De politie is op zoek naar nog meer getuigen.