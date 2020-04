Drie mannen aangehouden na vondst miljoen illegale sigaretten

De douane en de FIOD hebben woensdag in loodsen in de Zuid-Hollandse gemeenten Nissewaard en Westland ongeveer 1 miljoen illegale sigaretten gevonden. Twee mannen van 38 en 39 jaar uit Wit-Rusland en een 45-jarige man uit Polen zijn aangehouden. Ook is een woning in de gemeente Westland doorzocht.

Tijdens een controle vond de douane dinsdag 728.000 illegale sigaretten in een vrachtwagen op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Deze vondst leidde de douane en de FIOD een dag later naar de loodsen, waar ook vele kilo’s tabak lagen en spullen om illegale sigaretten te fabriceren, zoals filters, sigarettendoosjes en lijm.