Drie kinderen ontvluchtten gezin Ruinerwold

Drie kinderen van de man die dinsdag in een huis in Ruinerwold werd gevonden zijn acht jaar geleden het gezin ontvlucht. Dat stelt de familie van het ontdekte gezin in een verklaring die donderdag door Hart van Nederland op de website is geplaatst.

„Zij hebben contact opgenomen met hun broer uit een eerder huwelijk, grootouders, ooms, tantes, neven en nichten” luidt de verklaring. „De familie is sindsdien onkundig gebleven van het bestaan van overige kinderen.” Waarom het drietal niets meer met het gezin te maken wilde hebben is niet bekendgemaakt. Onduidelijk is waar deze kinderen nu zijn.