Drie katten hebben vrijdag een brand in een woning in Schiedam niet overleefd. Een hond, die het wel redde en is overgedragen aan de dierenambulance, moest zuurstof toegediend krijgen. Ook heeft de brandweer nog twee reptielen uit de woning gered.

De brand woedde in een woning aan de Zwaluwlaan. De brandweer gaf rond 11.00 uur het sein brand meester. De oorzaak is onbekend.