Drie kandidaten voor aanpak Boijmans

Drie combinaties van architecten maken kans om museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam zijn nieuwe vorm te mogen geven. Het gebouw moet niet alleen worden gerestaureerd, maar ook verbouwd om aan de eisen van de toekomst te voldoen. De kunsttempel en de gemeente Rotterdam willen een kans geven aan KAAN Architecten samen met Van Hoogevest Architecten, Mecanoo architecten en Samenwerkende architecten DCA - WDJA.

Een commissie met deskundigen op het gebied van restauratie, renovatie en ‘museale omgevingen’ koos unaniem deze drie. De geselecteerden gaan de komende maanden in gesprek met het museum en de gemeente en komen daarna met een plan, dat dan weer door genoemde commissie wordt beoordeeld. De keuze uit de plannen wordt in januari 2020 verwacht.

Het museum is al gesloten, omdat het gebouw niet veilig genoeg is voor mensen en collectie. De collectie blijft intussen zichtbaar in instellingen in binnen- en buitenland en vanaf 2021 in het dan te openen Depot Boijmans Van Beuningen, het publiek toegankelijke kunstdepot naast het museum zelf.

Rotterdam reserveerde 168,5 miljoen voor de grote opknapbeurt van Boijmans.