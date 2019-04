Drie jongens vast voor groepsverkrachtingen

Drie minderjarige jongens uit Rotterdam en Schiedam zijn dinsdagochtend aangehouden op verdenking van groepsverkrachtingen in onder meer parkjes en kelderboxen. Ook alle slachtoffers zijn minderjarig.

Verhalen over de groepsverkrachtingen deden al langere tijd de ronde in Rotterdam-West en Schiedam-Oost. De politie meldt dat er na meerdere aangiftes en maanden van onderzoek genoeg informatie was om drie verdachten aan te houden.

Na de eerste aangiften probeerden rechercheurs sporen en getuigenverklaringen te verzamelen en werd contact gelegd met de wijkagent, jongerenwerkers en een nabijgelegen school om samen meisjes te waarschuwen voor de verdachten.

„Het onderzoek is nog niet klaar. We vermoeden dat er meer slachtoffers zijn en vragen hen om zich ook te melden”, aldus een oproep van de politie.