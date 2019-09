Drie jaar cel voor verkrachting in 2002

De rechtbank in Maastricht heeft maandag de 58-jarige Ton R. uit Maasbree veroordeeld tot drie jaar cel. De rechtbank acht bewezen dat de man in 2002 in Lottum, niet ver van Venlo, een destijds 18-jarige vrouw heeft verkracht. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden vier jaar celstraf tegen de man geëist.

Begin dit jaar kwam een doorbraak in deze zeventien jaar oude verkrachtingszaak, toen de man DNA moest afstaan na een veroordeling voor vernieling. Dat bleek te matchen met DNA-sporen die in 2002 werden gevonden op de plek in de bossen waar het misdrijf plaatsvond.

Op 17 september 2002 bood de verdachte de jonge vrouw in Horst (Limburg) een lift naar huis aan, omdat haar auto niet verder kon rijden door een ongeval. Zij ging op het aanbod in. De verdachte nam haar echter mee naar een bosgebied verderop. Na de verkrachting wist de vrouw uit de rijdende auto te ontsnappen.

De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij zich tijdens het proces denigrerend over de vrouw uitliet, haar van leugens betichtte en „geen spijt betoonde dat hij het leven van het slachtoffer heeft verwoest”, aldus het vonnis.