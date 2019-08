Drie jaar cel voor verduistering FloraHolland

Een 28-jarige Hagenaar krijgt drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, omdat hij bij zijn werkgever Royal FloraHolland in negen maanden tijd ruim 4,3 miljoen euro heeft weggesluisd en witgewassen. Mohamed G.M. gokte met het geld via internet onder meer op uitslagen van sportwedstrijden. De rechtbank in Den Haag sprak over een "enorm bedrag" dat hij "met volharding" aan het bedrijf onttrok in 82 transacties.

G.M. werkte op de financiële afdeling van het internationale bloemenveilingsbedrijf. Hij sluisde het geld weg met kunstgrepen in de boekhouding. Hij begon met relatief kleine bedragen, met 182.000 euro als grootste overboeking.

Omdat de financiële afdeling betalingen van 100 miljoen euro per week behandelt, viel dat niet op. Het Openbaar Ministerie begon een onderzoek na signalen dat er ongebruikelijk grote bedragen van de rekening van G.M. naar goksites gingen.

G.M. heeft spijt betuigd en moet zich laten behandelen voor zijn gokverslaving. Hij moet het geld terugbetalen. Als hij dat niet doet kan hij maximaal een extra jaar celstraf krijgen.

Het vonnis is conform de eis die de officier van justitie twee weken geleden uitsprak.