Drie jaar cel voor neersteken van agent in Drachten

Een 53-jarige man uit Drachten is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het neersteken van een politieman. Volgens de rechtbank in Leeuwarden gaat het om een poging tot doodslag.

De steekpartij vond 1 maart plaats in de woning van de man. Twee agenten waren ’s avonds afgekomen op een melding van huiselijk geweld. Ze troffen de man liggend op de bank aan. Hij hield een zakmes tegen zijn hals en wilde zelfmoord plegen.

Een van de agenten probeerde dit te voorkomen door hem te pepperen. De man werd daarop zeer agressief en stak bij een worsteling de agent met de pepperspray in zijn schouder. Daarmee aanvaarde hij de kans dat hij de politieman kon doden, vindt de rechter. De andere agent schoot de verdachte in zijn been, toen ook hij werd aangevallen.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel cel geëist. De rechter wil dat de man tijdig wordt behandeld en legt daarom een lagere celstraf met voorwaarden op. De verdachte kampt met een persoonlijkheidsstoornis en is al een tijd suïcidaal. De kans op herhaling van een geweldsuitbarsting is volgens deskundigen matig tot hoog. De man moet van de rechter ook worden behandeld aan zijn drank- en drugsgebruik. Hij was tijdens de steekpartij onder invloed.