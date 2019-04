Drie jaar cel voor dodelijk ongeval Loosdrecht

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft Walter van W. (56) in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel en een rijverbod van vier jaar wegens het veroorzaken van een fataal auto-ongeluk in Loosdrecht op 16 maart 2016. Bij de botsing raakte een 19-jarige automobiliste gewond. Zij overleed later aan haar verwondingen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was Van W. met zijn Porsche 911 verwikkeld in een race met zijn zoon Casper (34). Hiervoor ziet het hof echter te weinig bewijs. Hoewel Van W. drank ophad en snel en „zeer onvoorzichtig” reed, kan volgens het hof niet worden gesproken van roekeloos rijden, de zwaarste vorm van schuld.

De rechtbank in Lelystad kwam in 2017 tot vier jaar cel en een rijverbod van vijf jaar. Het OM wilde dat het hof die straf opnieuw zou opleggen.

Casper van W., die vlak achter zijn vader reed, heeft opnieuw een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging gekregen. Deze straf kreeg hij ook bij de rechtbank.