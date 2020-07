Drie jaar cel geëist voor verkrachting 77-jarige vrouw

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist tegen een 37-jarige man uit Assen die wordt verdacht van het verkrachten van een 77-jarige vrouw.

Het slachtoffer was op de avond van 8 januari buiten, omdat iemand in haar buurt onwel was geworden. Ze had even gekeken bij de ambulance en liep weg via een steeg toen ze plotseling werd aangevallen door een man. Hij drukte haar tegen de muur, zoende en betastte haar. Toen ze hard om hulp riep, ging haar belager ervandoor.

Het OM verdenkt de man van verkrachting omdat dit een term is voor het binnendringen in het lichaam, in dit geval in de vorm van een tongzoen en omdat de verdachte zijn vingers in de mond van het slachtoffer stopte.

De man werd een week later aangehouden aan de hand van DNA-sporen. Zijn DNA zat in de landelijke databank, omdat hij vorig jaar is veroordeeld voor onder meer geweldpleging in Groningen. Naast een celstraf eiste het OM dinsdag voor de rechtbank in Assen dat de man wordt behandeld in een forensisch psychiatrische kliniek. De officier van justitie wil tevens dat de rechtbank de man een contactverbod oplegt.

De rechtbank doet op 4 augustus uitspraak.