Drie jaar cel geëist voor bezit en maken van kinderporno

Een 31-jarige man uit Haaksbergen, die wordt verdacht van het bezitten en maken van kinderporno, hoorde woensdag in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van drie jaar tegen zich eisen. Daarvan is een jaar voorwaardelijk.

De officier van justitie zei geschokt te zijn en noemde het „zeer zorgelijk dat verdachte toenadering zocht tot zeer jonge kinderen en van verzamelen overging tot vervaardigen van kinderporno en het maken van heimelijke opnames.”

Volgens justitie is de omvang van de aangetroffen kinderporno „zeer groot”. Op de verzameling van de verdachte stonden volgens tellingen ruim 522.000 jonge slachtoffers. „Elk kind dat kinderpornografisch wordt vastgelegd, is zijn of haar hele leven slachtoffer”, benadrukte de officier van justitie.

De verdachte kwam naar voren in een ander onderzoek naar zijn broer. De broers werkten niet samen en hadden verschillende interesses, de 31-jarige zocht op meisjes, zijn broer was geïnteresseerd in jongens. „Het lijkt er echt op dat deze broers, onafhankelijk van elkaar uiting aan hun pedofilie hebben gegeven door onder meer bezig te zijn met kinderporno”, zei de officier van justitie.

De rechtbank doet op 8 juli uitspraak.