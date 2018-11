Drie Indië-veteranen geëerd met medaille

In museum Bronbeek in Arnhem zijn drie veteranen op leeftijd alsnog geëerd met een medaille. Minister Ank Bijleveld van Defensie reikte vrijdag het Ereteken voor Orde en Vrede uit aan oud-militairen Andreas Moritz Lapré en Friedrich Carl Schultz. Mede-veteraan William Hendrik Achthoven kreeg het Nieuw-Guinea Herinneringskruis.

„Uiteraard is er discussie mogelijk over onze inzet in die jaren, maar de veteranen die zich hebben ingezet in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea verdienen onze waardering”, aldus Bijleveld.

Veteraan Schultz maakte als 18-jarige vrijwilliger de Tweede Politionele Actie in Nederlands-Indië mee. Lapré werd daar in 1946 vrachtwagenchauffeur bij de aan- en afvoertroepen en liep ook grote risico’s. Achthoven zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Jappenkamp en was begin jaren zestig gestationeerd in Nieuw-Guinea dat toen bij Nederland hoorde.

„U heeft de verschrikkingen van de Japanse bezetting meegemaakt en u heeft gevochten voor het rood-wit-blauw”, zei de minister. „Ons land en koningshuis heeft u gediend. Uw vaderland.”

Bronbeek, waar de uitreiking plaatsvond, is behalve museum ook het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen.