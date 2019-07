Drie hoogbejaarde Vierdaagselopers vallen uit

Drie van de zeven oudste deelnemers aan de 103e Vierdaagse hebben hun tocht deze week moeten opgeven. De alleroudste man Lex de Jong (92) uit Deventer ging donderdag niet meer van start na een eerdere valpartij. Ook twee vrouwen van achterin de tachtig zijn gestopt.

De 89-jarige Thea Kruijk uit Noord-Holland is als oudste vrouwelijke loopster nog wel onderweg. Zij doet voor de 33e keer mee.

Joop van de Paverd uit Purmerend is met zijn 92 jaar nu de oudste mannelijke deelnemer. Hij kwam woensdag in de allerlaatste minuut over de finish in Nijmegen. Hij loopt voor de veertigste keer mee.

Blanche Troost-Roompot (86) uit Roosendaal hoort bij de oudste vrouwen die nog niet zijn uitgevallen. Zij is een bijzondere deelneemster volgens de organisatie, want ze loopt voor de eerste keer mee. „Dan heb ik dat ook weer meegemaakt”, aldus de Brabantse.

Tot nu toe zijn 2011 van de 44.702 Vierdaagselopers uitgevallen. Donderdag leidt de derde wandeldag door het heuvelachtige gebied rond Groesbeek. Die zorgt meestal voor nog eens meer dan duizend uitvallers.