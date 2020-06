Drie gewonden en arrestaties bij steekpartij Zoetermeer

Bij een steekpartij zijn vrijdag in Zoetermeer drie mensen gewond geraakt. Twee verdachten zijn aangehouden, meldt een politiewoordvoerder.

De politie meldde aanvankelijk dat drie verdachten waren aangehouden. „Dat was ook zo, maar die drie zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld en twee andere verdachten zijn aangehouden. Die worden nu gehoord”, aldus de woordvoerder.

Aan de steekpartij ging een conflict vooraf. Het incident begon aan de Voorweg, maar de verdachten en slachtoffers bleven daar niet staan en zijn naar verschillende plekken gerend. Een van hen zou ook in een sloot terecht zijn gekomen, maar is daar inmiddels weer uit.

De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend verkeren zij niet in levensgevaar. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor het conflict. „We zijn op zoek naar getuigen, want we weten nog niet precies wat zich daar heeft afgespeeld.”