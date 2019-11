Drie gewonden door steekpartij in centrum Den Haag

Bij een steekpartij in de Grote Marktstraat in Den Haag zijn volgens de politie drie mensen gewond geraakt. Hun identiteit en hoe ze er aan toe zijn, zijn nog niet bekend. Er zou volgens bronnen geen sprake zijn van een terroristisch motief.

De politie is op zoek naar een verdachte, een man van tussen de 45 en 50 jaar. De politie kon vrijdagavond verder nog weinig kwijt over de zaak: „Wij doen uitgebreid onderzoek naar het steekincident. In verband met de complexiteit en zorgvuldigheid kost dit tijd”, twitterde ze.

Veel hulpdiensten en politieagenten zijn ter plaatse. In de Haagse binnenstad was het op het moment van de steekpartij erg druk, onder meer met winkelend publiek vanwege Black Friday. Het steekincident vond plaats bij een filiaal van Hudson’s Bay.

Na de steekpartij is een deel van de Grote Marktstraat afgezet. Hoe lang dat gaat duren, kon de politie nog niet zeggen.