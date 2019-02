Drie gewonden door brand in Tegelen

Drie mensen zijn dinsdagavond naar het ziekenhuis gebracht als gevolg van een grote, uitslaande brand in een bedrijf in Tegelen, gemeente Venlo. Een van hen is een brandweerman, die tijdens het blussen onwel werd. De twee anderen raakten door de brand gewond, liet de veiligheidsregio Limburg Noord weten.

De brand aan de Steenweg in Tegelen brak uit rond 19.00 uur. In de panden die door het vuur getroffen zijn zitten een veevoederbedrijf, een verfzaak en een bakkerij. De brandweer probeert overslaan van de brand naar een belendend pand te voorkomen.

Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept mensen in de omgeving op ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Volgens de brandweer is er geen asbest vrijgekomen.

De vuurhaard woedt vlakbij de spoorlijn Roermond-Venlo. Door de brand rijden er geen treinen tussen Reuver en Venlo. Vervoerder Arriva zet bussen in.

De bluswerkzaamheden kunnen nog de nodige tijd in beslag nemen, zei een woordvoerder van de brandweer.

De oorzaak van de brand is niet bekend.