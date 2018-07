Drie gewonden bij woningbrand in Aalst

Bij een uitslaande woningbrand in Aalst zijn drie mensen gewond geraakt. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis om zich te laten controleren op rookvergiftiging. Twee andere personen zijn ter plekke behandeld.

De brand is rond 2.15 ontstaan in een huis aan de Eindhovenseweg. De brandweer was met drie blusvoertuigen uitgerukt en kon na ruim twee uur het sein brand meester geven. Om het vuur goed te kunnen bestrijden is de N69 in de gemeente Waalre, ter hoogte van het brandende huis tijdelijk afgezet.