Drie gewonden bij schietpartij op bruiloft

Bij de schietpartij in het Overijsselse dorp Beckum zaterdagavond zijn niet twee, maar drie mensen gewond geraakt. Een van hen, een vrouw, ligt nog in het ziekenhuis. Het incident vond plaats in en bij een horecagelegenheid aan de Haaksbergerstraat, waar een bruiloftsfeest met enkele honderden gasten werd gehouden.

Tussen een aantal mensen was onenigheid ontstaan, waarop de schietpartij ontstond, aldus de politie. De dader of daders zijn vermoedelijk in een auto weggereden.

De drie slachtoffers, twee mannen en een vrouw, komen allemaal uit Almelo. De politie sprak eerder nog van twee slachtoffers, die naar een ziekenhuis werden gebracht. De derde persoon, een man, raakte lichtgewond. De beide mannen konden na behandeling naar huis.