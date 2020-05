Drie gewonden bij explosie op plezierjacht

Drie opvarenden van een plezierjacht zijn vrijdag gewond geraakt door een ontploffing aan boord in een haven in het Brabantse Lithoijen, meldt de politie in Oss.

De drie opvarenden liepen brandwonden op en sprongen in het water om het vege lijf te redden. Een van hen liep zware brandwonden op, twee andere kwamen er met lichte brandwonden van af. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De explosie vond plaats nadat het drietal brandstof had getankt bij een tankstation voor schepen aan de Lithoijense Dijk in Lithoijen. Kortsluiting was waarschijnlijk de oorzaak van de ontploffing met een steekvlam tot gevolg.