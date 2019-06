Drie geslaagden in Zeeuws gezin van krantenbezorgers

Ze vallen op, de drie rood-wit-blauwe vlaggen die fier naast elkaar wapperen in de Grachtstraat in Kapelle. Twee broers en een zus uit één gezin slaagden voor hun examen.

De tweeling Thom en Willemijn Moree (18) en hun 16-jarige broer Aron zijn een bekende verschijning in hun woonplaats. Jarenlang bezorgden ze in het Zeeuwse dorp het Reformatorisch Dagblad. Woensdag kregen de leerlingen van het Calvijn College in Goes te horen dat ze geslaagd zijn voor hun examen; de tweeling voor het vwo, Aron voor de havo. Hun vader stak in drievoud de vlag uit. En zelf zijn ze ook best trots. Echt in de rats gezeten hebben ze niet. Ze rekenden er wel een beetje op dat ze het zouden halen en ouders Joke en Johan Moree zeggen dan ook blij en dankbaar te zijn.

De krant bezorgen doen de drie al een tijdje niet meer. Thom heeft een baantje bij de supermarkt, Willemijn werkt bij een bakkerij en Aron voor een verhuisbedrijf. Het gezin Moree is RD-abonnee, maar de toekomst van Willemijn, Thom en Aron zal zich niet afspelen in de krantenwereld. De tweeling gaat hbo verpleegkunde studeren en Aron wil industrieel productontwerper worden.

En als ze zélf kinderen hebben, gaan die dan ook de krant bezorgen? „Nou en of!” roept Thom, „in weer en wind. Daar worden ze hard van.” „Als er dan tenminste nog kranten zijn”, vult pa aan.

